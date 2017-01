﻿ בלוג לנושאי מדע scienceblog.galbarak.co.il

מתוך הסרט ”what the blip do we know?!”. סרטון מונפש המתאר את אחד הניסויים המסקרנים, המוזרים והפשוטים ביותר בפיזיקה (צירוף נדיר), ניסוי הסדק הכפול. לא ראיתי את הסרט, אבל הסרטון הזה, שזמין להורדה גם באתר של הסרט, מסביר את הדילמה בצורה מאד יפה.

מומלץ גם למי שכבר מכיר את הנושא :)